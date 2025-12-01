"Укренерго" визначилося з графіками на 2 грудня: як вимикатимуть світло

Фото: в Україні продовжать вимикати світло за графіками 2 грудня (Getty Images)

У вівторок, 2 грудня, в Україні й надалі діятимуть графіки відключень світла. Протягом всієї доби вимикати будуть одночасно від 0,5 до 3 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.