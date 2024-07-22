"Укренерго" визначило час найбільших відключень світла на сьогодні

"Сьогодні, 22 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 05:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 діють дві черги відключень, з 18:00 до 23:00 - три черги", - йдеться в повідомленні.

Три черги означають, що світла в ці години не буде у половини населення України.

Нагадаємо, ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращала через те, що спала спека. Крім того, Міненерго пов'язують це з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації . Якщо останніми тижнями задіяли по чотири черги відключень, то зараз - не більше трьох.

Раніше повідомлялося, що 17 липня до енергосистеми України підключили один із атомних блоків після планового ремонту та перевантаження ядерного палива.