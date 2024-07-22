"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на сегодня

"Сегодня, 22 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 - три очереди ", - говорится в сообщении.

Три очереди означают, что света в эти часы не будет у половины населения Украины.

Напомним, ситуация со светом в Украине в последнее время улучшилась из-за того, что спала жара. Кроме того, в Минэнерго связывают это с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации. Если в последние недели задействовали по четыре очереди отключений, то сейчас - не больше трех.

Ранее сообщалось, что 17 июля к энергосистеме Украины подключили один из атомных блоков после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива.