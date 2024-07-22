RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на сегодня

Фото: Отключения света 22 июля будут максимальными вечером (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Меры ограничения потребления электроэнергии для населения Украины и бизнеса сегодня будут действовать на протяжении всех суток. Максимальными отключениями будут вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня, 22 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 - три очереди ", - говорится в сообщении.

Три очереди означают, что света в эти часы не будет у половины населения Украины.

Напомним, ситуация со светом в Украине в последнее время улучшилась из-за того, что спала жара. Кроме того, в Минэнерго связывают  это с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации. Если в последние недели задействовали по четыре очереди отключений, то сейчас - не больше трех.

Ранее сообщалось, что 17 июля к энергосистеме Украины подключили один из атомных блоков после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива.

Графики и продолжительность отключений

Напомним, потребители каждой области поделены на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

По данным "Укрэнерго", условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоОтключения света