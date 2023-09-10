"Укренерго" вимушене брати кредити, щоб виплачувати борги, - УАВЕ

"На дисципліну розрахунків (з боку "Укренерго", - ред.) впливає декілька факторів. Один з них своєчасне і не повне затвердження НКРЕКП тарифів. Тарифи "Укренерго" перших кварталів були заниженими для Укренерго. Відповідно вони не змогли своєчасно свої зобов’язання виконати", - сказав Тинний.

За його словами, компанія накопичує борги і щодо примусових відключень "зеленої" генерації в певні періоди профіциту потужності в енергосистемі.

"Укренерго створюються борги за штучні обмеження виробітку, коли вони не можуть віддавати електроенергію в мережу", - пояснив інвестор.

Він підкреслив, що для виплати накопичених боргів "Укренерго" вимушено шукати кредитне фінансування. При цьому, Тинний висловив сподівання, що найближчим часом компанія отримає позику від ЄБРР.

"Кожен раз "Укренерго" використовує частину залучених коштів на оплату заборгованостей на ринку допоміжних послуг, балансуючому ринку та ще частина йде на компенсацію обмежень виробітку "зеленої" генерації", - повідомив інвестор.

Нагадаємо, що борг "Укренерго" перед Гарантованим покупцем щодо послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії перевищує 25 млрд грн.