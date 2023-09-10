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"Укрэнерго" вынуждено брать кредиты, чтобы выплачивать долги, - УАВЭ

Фото: "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Тариф на передачу электроэнергии Укрэнерго устанавливается на недостаточном уровне со стороны Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Поэтому компании приходится заниматься поиском кредитного финансирования, чтобы выплачивать накопившуюся задолженность перед производителями "зеленой" энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного.

"На дисциплину расчетов (со стороны "Укрэнерго", - ред.) влияет несколько факторов. Один из них своевременное и не полное утверждение НКРЭКУ тарифов. Тарифы "Укрэнерго" первых кварталов были занижены для Укрэнерго. Соответственно они не смогли своевременно свои обязательства" выполнить", - сказал Тинный.

По его словам, компания накапливает долги и по принудительным отключениям "зеленой" генерации в определенные периоды профицита мощности в энергосистеме.

"Укрэнерго создаются долги за искусственные ограничения выработки, когда они не могут отдавать электроэнергию в сеть", - пояснил инвестор.

Он подчеркнул, что для выплаты накопленных долгов "Укрэнерго" вынуждено искать кредитное финансирование. При этом Тинный выразил надежду, что в ближайшее время компания получит ссуду от ЕБРР.

"Каждый раз "Укрэнерго" использует часть привлеченных средств на оплату задолженностей на рынке вспомогательных услуг, балансирующем рынке и часть идет на компенсацию ограничений выработки "зеленой" генерации", - сообщил инвестор.

Напомним, что долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем по услуге по увеличению доли возобновляемых источников энергии превышает 25 млрд грн.

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Укрэнерго