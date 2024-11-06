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В "Укренерго" не виключають можливі відключення світла взимку: за яких умов

Фото: в "Укренерго" розповіли, за яких умов взимку будуть відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Взимку в Україні можливі відключення світла за графіками. Обмеження можуть запроваджувати залежно від погоди та морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка на брифінгу.

За його словами, очікується, що цю зиму, не беручи до уваги можливі обстріли і їх наслідки, Україна пройде або без обмежень, або з мінімальними обмеженнями при температурі до -5 градусів включно.

Також очікується дефіцит електроенергії в системі, якщо буде тривалий час, а саме три і більше днів, з температурами -10 градусів і нижче.

"За таких обставин однозначно існуючого парку, враховуючи темпи і графіки відновлення, і відповідно імпортного ресурсу, який буквально тиждень тому було збільшено до 2100 мегават, його все одно не вистачить. І от в такі критично холодні дні нас будуть все ж таки супроводжувати графіки обмежень", - зазначив Бойко.

За його оцінками, залежно від температури у морозну погоду будуть відключати світло від однієї до трьох черг. При цьому три черги - при дуже низьких температурах.

"Єдине, що треба розуміти, враховуючи статистику останніх зим, таких днів в році було не багато. На жаль, на сьогодні ми повинні враховувати цей фактор. Якщо до війни енергетика України була готова до будь-якого температурного режиму, то сьогодні, на жаль, внаслідок масштабних пошкоджень, а часом невідворотних знищень - ми є погодозалежними. І тому при таких сценаріях дійсно ми стикнемося з певними обмеженнями в електропостачанні", - додав радник прем'єра.

За його словами, якщо говорити про "план Б", то він був і минулу зиму, і на цю він мало чим відрізняється з точки зору набору заходів, які необхідно вжити.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що в Україні стабілізувалася ситуація зі світлом, відключення поки не застосовуються. Проте в уряді не виключають, що ця зима буде складною для українців, враховуючи атаки росіян.

Окупанти не припиняють обстрілів української енергетики та інфраструктури. Так, сьогодні, 6 листопада, через ворожі атаки у Миколаївській області фіксувалися проблеми зі світлом.

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