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В "Укрэнерго" не исключают возможные отключения света зимой: при каких условиях

Фото: в "Укрэнерго" рассказали, при каких условиях зимой будут отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Зимой в Украине возможны отключения света по графику. Ограничения могут вводить в зависимости от погоды и мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Украины, члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко на брифинге.

По его словам, ожидается, что эту зиму, не считая возможных обстрелов и их последствий, Україна пройдет либо без ограничений, либо с минимальными ограничениями при температуре до -5 градусов включительно.

Также ожидается дефицит электроэнергии в системе, если будет длительное время, а именно три и более дня, с температурами -10 градусов и ниже.

"При таких обстоятельствах однозначно существующего парка, учитывая темпы и графики восстановления, и соответственно импортного ресурса, который буквально неделю назад был увеличен до 2100 мегаватт, его все равно не хватит. И вот в такие критически холодные дни нас будут все же сопровождать графики ограничений", - отметил Бойко.

По его оценкам, в зависимости от температуры в морозную погоду будут отключать свет от одной до трех очередей. При этом три очереди - при очень низких температурах.

"Единственное, что нужно понимать, учитывая статистику последних зим, таких дней в году было не много. К сожалению, сегодня мы должны учитывать этот фактор. Если до войны энергетика Украины была готова к любому температурному режиму, то сегодня, к сожалению, вследствие масштабных повреждений, а порой неотвратимых уничтожений - мы погодозависимы. И поэтому при таких сценариях действительно мы столкнемся с определенными ограничениями в электроснабжении", - добавил советник премьера.

По его словам, если говорить о "плане Б", то он был и прошлой зимой, и на эту он мало чем отличается с точки зрения набора мер, которые необходимо принять.

 

 

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что в Украине стабилизировалась ситуация со светом, отключения пока не применяются. Однако в правительстве не исключают, что эта зима будет сложной для украинцев, учитывая атаки россиян.

Оккупанты не прекращают обстрелы украинской энергетики и инфраструктуры. Так, сегодня, 6 ноября, из-за вражеских атак в Николаевской области фиксировались проблемы со светом.

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