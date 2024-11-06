РФ атакувала Миколаївську область: Первомайськ та десятки населених пунктів без світла

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області в ніч на 6 листопада. Без світла залишаються 25,5 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, та "Миколаївобленерго".

"Внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів", - розповів Кім. За його даними, енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Що відомо про ситуацію зі світлом? Як розповіли у "Миколаївобленерго", наразі виникла аварійна ситуація у Первомайському районі, через що з ночі близько 41 тис. споживачів залишились без електроенергії. "До ранку змогли перезаживити 15,5 тис. домоволодінь. Станом на 8:00 без напруги 25,5 тис. побутових та 1,5 тис. юридичних споживачів - 21 населений пункт

повністю та Первомайськ частково", - розповіли енергетики, додавши, що ремонтні роботи тривають.