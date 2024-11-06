РФ атакувала Миколаївську область: Первомайськ та десятки населених пунктів без світла
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області в ніч на 6 листопада. Без світла залишаються 25,5 тисяч споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, та "Миколаївобленерго".
"Внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є знеструмлення абонентів", - розповів Кім.
За його даними, енергетики вже заживили значну частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються.
Що відомо про ситуацію зі світлом?
Як розповіли у "Миколаївобленерго", наразі виникла аварійна ситуація у Первомайському районі, через що з ночі близько 41 тис. споживачів залишились без електроенергії.
"До ранку змогли перезаживити 15,5 тис. домоволодінь. Станом на 8:00 без напруги 25,5 тис. побутових та 1,5 тис. юридичних споживачів - 21 населений пункт
повністю та Первомайськ частково", - розповіли енергетики, додавши, що ремонтні роботи тривають.
Обстріли РФ по Україні
У ніч проти 6 листопада російські війська обстріляли Україну дронами та ракетами. Окупанти запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-31П для ударів по Одеській області та понад 60 безпілотників.
ППО збила 38 "Шахедів". Крім того, 20 дронів були локаційно втрачені. Близько 3:00 у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу БПЛА. ППО працювала у Київській області.
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