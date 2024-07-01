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В "Укренерго" відповіли, коли завтра відключатимуть світло за графіками

Фото: в Україні завтра весь день діятимуть графіки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України завтра, 2 липня, графіки відключення світла діятимуть весь день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 2 липня, обленерго задіятимуть три черги відключень одночасно протягом усієї доби", - сказано в повідомленні компанії.

Там уточнили, що такі обмеження змушені запровадити через значне зростання споживання під час спекотної погоди.

В "Укренерго" також закликали українців економно споживати електроенергію, коли світло є.

Спекотна погода

Нагадаємо, в Україні під час спекотної погоди значно зростає споживання електроенергії. Це пов'язано з тим, що багато людей користуються кондиціонерами.

Останніми днями температура повітря по всій країні зросла до 30+ градусів.

Більш детально про спеку в Україні і коли вона спаде - у матеріалі РБК-Україна.

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УкренергоВимкнення світлаГрафік відключення світла