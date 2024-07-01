В "Укренерго" відповіли, коли завтра відключатимуть світло за графіками

Спекотна погода

Нагадаємо, в Україні під час спекотної погоди значно зростає споживання електроенергії. Це пов'язано з тим, що багато людей користуються кондиціонерами.

Останніми днями температура повітря по всій країні зросла до 30+ градусів.

Більш детально про спеку в Україні і коли вона спаде - у матеріалі РБК-Україна.

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