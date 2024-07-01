В "Укрэнерго" ответили, когда завтра будут отключать свет по графикам

Жаркая погода

Напомним, в Украине во время жаркой погоды значительно растет потребление электроэнергии. Это связано с тем, что большое количество людей пользуются кондиционерами.

Последние дни температура воздуха по всей стране выросла до 30+ градусов.

Более детально о жаре в Украине и когда она спадет - в материале РБК-Украина.

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