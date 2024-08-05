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В "Укренерго" відповіли, чи планують завтра відключати світло за графіками

Фото: в Україні завтра не планують відключати світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 6 серпня, графіки відключення світла застосовувати не планують. Така ситуація спостерігається вже тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 6 серпня, заходи обмеження споживання не застосовуватимуться", - сказано в повідомленні компанії.

Там закликали українців користуватися потужними електроприладами у період з 11:00 до 15:00.

При цьому в "Укренерго" зазначили, що якщо ситуація зміниться, про це повідомлять додатково.

Що передувало

Нагадаємо, востаннє графіки відключень світла застосовували рівно тиждень тому - 29 липня. Вони діяли ввечері лише кілька годин.

Ситуація зі світлом в Україні почала покращуватися після спаду спеки. Також останнім часом Росія не проводила масованих ударів по Україні, ціллю яких найчастіше є енергооб'єкти.

Згідно з прогнозом голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, хороша ситуація зі світлом очікується у серпні, вересні та жовтні. Цьому сприяє невисокий рівень споживання та виведення з ремонту енергоблоків на АЕС.

Але, як зазначав у коментарі РБК-Україна директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, ситуація може погіршитися ближче до зими.

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