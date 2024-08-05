В "Укрэнерго" ответили, планируют ли завтра отключать свет по графикам

Что предшествовало

Напомним, последний раз графики отключений света применяли ровно неделю назад - 29 июля. Они действовали вечером только несколько часов.

Ситуация со светом в Украине стала улучшаться после спада жары. Также последнее время Россия не проводила массированные удары по Украине, целью которых зачастую являются энергообъекты.

Согласно прогнозу главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, хорошая ситуация со светом ожидается в августе, сентябре и октябре. Этому способствует невысокий уровень потребления и вывод из ремонта энергоблоков на АЭС.

Но, как отмечал в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, ситуация может ухудшиться ближе к зиме.

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