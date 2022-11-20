В "Укренерго" відповіли, чи очікувати аварійних відключень світла 20 листопада

У всіх регіонах України 20 листопада з 8:00 до 24:00 години будуть застосовуватися планові відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Додаткові аварійні відключення [електроенергії] не прогнозуються", - зазначили у компанії.

В "Укренерго" пояснили, що 19 листопада вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання та пообіцяли продовжити роботу над поверненням світла.

"Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі", - підкреслили фахівці.

Водночас додали, що українці поточної зими повинні проявити витримку та мужність. Адже саме це дозволить протистояти ворогу на енергетичному фронті.