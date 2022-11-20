В "Укрэнерго" ответили, ожидать ли аварийных отключений света 20 ноября

Во всех регионах Украины 20 ноября с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Дополнительные аварийные отключения [электроэнергии] не прогнозируются", - отметили в компании.

В "Укрэнерго" объяснили, что 19 ноября удалось несколько смягчить ограничение потребления и пообещали продолжить работу по возвращению света.

"Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решение, заживляем и держим баланс в энергосистеме", - подчеркнули специалисты.

В то же время добавили, что украинцы текущей зимы должны проявить выдержку и мужество. Ведь это позволит противостоять врагу на энергетическом фронте.