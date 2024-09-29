UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В "Укренерго" відповіли, чи будуть діяти графіки відключень світла 30 вересня

Фото: людина з ноутбуком у темряві через відключення світла (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні у понеділок, 30 вересня, графіки відключень світла застосовувати не планують. Однак українців просять обмежити споживання потужних приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.

Водночас, українців попросили не використовувати потужні електроприлади у вечірні години.

"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами вдень - з 10:00 до 16:00", - додали в "Укренерго".

Зазначимо, що світло в Україні не відключають вже декілька тижнів. Останній раз графіки відключення вводили 12 вересня, у період є 13:00 до 00:00. Причиною цього стало зниження ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Детальніше про те, чи вдасться українцям прожити зиму без відключень світла, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЕнергетикиСлужба безпеки України