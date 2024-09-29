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В "Укрэнерго" ответили, будут ли действовать графики отключения света 30 сентября

Фото: человек с ноутбуком в темноте из-за отключения света (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине в понедельник, 30 сентября, графики отключения света применять не планируют. Однако украинцев просят ограничить потребление мощных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, в понедельник, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время украинцев попросили не использовать мощные электроприборы в вечерние часы.

"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем - с 10:00 до 16:00", - добавили в "Укрэнерго".

Отметим, что свет в Украине не отключают уже несколько недель. Последний раз графики отключения вводили 12 сентября, в период есть 13:00 до 00:00. Причиной этого стало снижение эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.

Детальнее о том, удастся ли украинцам прожить зиму без отключений света, читайте в материале РБК-Украина.

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