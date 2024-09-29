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В "Укренерго" відповіли, чи будуть діяти графіки відключень світла 30 вересня

Неділя 29 вересня 2024 19:16
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В "Укренерго" відповіли, чи будуть діяти графіки відключень світла 30 вересня Фото: людина з ноутбуком у темряві через відключення світла (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні у понеділок, 30 вересня, графіки відключень світла застосовувати не планують. Однак українців просять обмежити споживання потужних приладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, у понеділок, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться у повідомленні.

Водночас, українців попросили не використовувати потужні електроприлади у вечірні години.

"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами вдень - з 10:00 до 16:00", - додали в "Укренерго".

Зазначимо, що світло в Україні не відключають вже декілька тижнів. Останній раз графіки відключення вводили 12 вересня, у період є 13:00 до 00:00. Причиною цього стало зниження ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Детальніше про те, чи вдасться українцям прожити зиму без відключень світла, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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