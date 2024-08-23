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"Укренерго" відновила електролінію до ЗАЕС, яку пошкодили росіяни

Фото: "Укренерго" відновила надійність живлення Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ремонтні бригади "Укренерго" сьогодні, 23 серпня, відновили надійність живлення Запорізької АЕС. Наразі високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В компанії пояснили, що внаслідок російських обстрілів попередньої доби одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту.

Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу. 

Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і  за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції - на належному рівні завдяки роботі ремонтних бригад НЕК "Укренерго". 

РБК-Україна повідомляло, що російські військові пошкодили одну з двох ліній електропередач, які живлять окуповану Запорізьку АЕС. В результаті цього станція опинилася на межі блекауту.

Детальніше про наслідки, до яких могли призвести ворожі дії РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що Запорізька АЕС є найбільшою в Україні та Європі. Проте від 4 березня 2022 року станція перебуває під російською окупацією.

Окупанти замінували територію навколо ЗАЕС та не пускають туди міжнародних спеціалістів з ядерної безпеки.

Водночас російські військові постійно маніпулюють можливістю теракту на ЗАЕС. Так, нещодавно на Запорізькій АЕС виникла пожежа.

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