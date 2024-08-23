"Укрэнерго" восстановила электролинию к ЗАЭС, которую повредили россияне

Ремонтные бригады "Укрэнерго" сегодня, 23 августа, восстановили надежность питания Запорожской АЭС. Сейчас высоковольтная воздушная линия 330 кВ включена в работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В компании объяснили, что в результате российских обстрелов предыдущих суток одна из питающих ЗАЭС воздушных линий была повреждена и отключена действием защиты.
Ремонтные бригады ожидали разрешения военнослужащих для того, чтобы устранить повреждения и включить линию в работу.
В настоящее время ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии. Надежность питания атомной электростанции - на должном уровне благодаря работе ремонтных бригад НЭК "Укрэнерго".
РБК-Украина сообщало, что российские военные повредили одну из двух линий электропередач, питающих оккупированную Запорожскую АЭС. В результате станция оказалась на грани блекаута.
Детальнее о последствиях, к которым могли привести враждебные действия РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что Запорожская АЭС является самой большой в Украине и Европе. Однако с 4 марта 2022 станция находится под российской оккупацией.
Оккупанты заминировали территорию вокруг ЗАЭС и не пускают туда международных специалистов по ядерной безопасности.
В то же время, российские военные постоянно манипулируют возможностью теракта на ЗАЭС. Да, недавно на Запорожской АЭС возник пожар.
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