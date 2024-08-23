"Укрэнерго" восстановила электролинию к ЗАЭС, которую повредили россияне

В компании объяснили, что в результате российских обстрелов предыдущих суток одна из питающих ЗАЭС воздушных линий была повреждена и отключена действием защиты.

Ремонтные бригады ожидали разрешения военнослужащих для того, чтобы устранить повреждения и включить линию в работу.

В настоящее время ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии. Надежность питания атомной электростанции - на должном уровне благодаря работе ремонтных бригад НЭК "Укрэнерго".