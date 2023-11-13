"Укренерго" варто залучити іноземне фінансування та зберегти тарифи на передачу електроенергії, - експерт

Підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке ініціює "Укренерго", не дасть бізнесу зберегти стабільність у нинішніх тяжких умовах. Держкомпанії потрібно звернутися за допомогою до іноземних партнерів, щоби зберегти тариф на поточному рівні.

"У тих умовах, в яких зараз існує економіка України, владі дуже важливо підтримувати на плаву бізнеси, які все ще можуть це робити. А для бізнесів найважливіше - це зберігати стабільність і виходити хоча б у нуль, щоб мати можливість проіснувати до нашої перемоги", - наголосив експерт.

За його словами, через величезні ризики приватний бізнес зараз не може залучити фінансування або реструктурувати зобов'язання. А державні компанії можуть. І якщо наші партнери допомагають державі України та державним компаніям, то треба цим користуватися.

"Укренерго також потрібно знайти можливість зменшити витрати, і не підвищувати тарифи. Наскільки я розумію, більша частина коштів від підвищення тарифу має йти на погашення заборгованості. Але в даній ситуації і сама "Укренерго", і держава має провести переговори з кредиторами та реструктурувати ці зобов'язання до нашої перемоги. Це дозволить не підвищувати тарифи та зберегти ті підприємства, які все ще працюють", - наголосив Каленков.

Він висловив упевненість, що в цьому зацікавлені і наші західні партнери - адже для них дуже важливо, щоб українська економіка працювала, і країна могла максимально закрити свої фінансові зобов'язання.

"Західні партнери зацікавлені в тому, щоб наша економіка працювала, і не залежала від їхніх дотацій. Тому з ними можна і треба говорити. Для них вигідніше профінансувати заходи, які дозволять українському бізнесу продовжувати працювати, ніж просто покривати дірку в нашому бюджеті", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" виступило з ініціативою підвищити тариф на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.