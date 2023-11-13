"Укрэнерго" стоит привлечь иностранное финансирование и сохранить тарифы на передачу электроэнергии, - эксперт

Повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое инициирует "Укрэнерго", не даст бизнесу сохранить стабильность в нынешних тяжелых условиях. Госкомпании нужно обратиться за помощью к иностранным партнеров, чтобы сохранить тариф на текущем уровне.

"В тех условиях, в которых сейчас существует экономика Украины, власти очень важно поддерживать на плаву бизнесы, которые все еще могут это делать. А для бизнесов самое важное - это сохранять стабильность и выходить хотя бы в ноль, чтобы иметь возможность просуществовать до нашей победы", - подчеркнул эксперт.

По его словам, из-за огромных рисков частный бизнес сейчас не может привлечь финансирование или реструктурировать обязательства. А государственные компании могут. И если наши партнеры помогают государству Украина и государственным компаниям, то нужно этим пользоваться.

"Укрэнерго также нужно найти возможность уменьшить расходы, и не повышать тарифы. Насколько я понимаю, большая часть средств от повышения тарифа должна идти на погашение задолженности. Но в данной ситуации и само Укрэнерго, и государство должны провести переговоры с кредиторами и реструктурировать эти обязательства до нашей победы. Это позволит не повышать тарифы и сохранить те предприятия, которые все еще работают", - акцентировал Каленков.

Он выразил уверенность, что в этом заинтересована и наши западные партнеры – ведь для них очень важно, чтобы украинская экономика работала, и страна могла максимально закрыть свои финансовые обязательства.

"Западные партнеры заинтересованы в том, чтобы наша экономика работала, и не зависела от их дотаций. Поэтому с ними можно и нужно говорить. Для них будет выгоднее профинансировать меры, которые позволят украинскому бизнесу продолжать работать, чем просто покрывать дыру в нашем бюджете", - резюмировал Каленков.

Напомним, ранее "Укрэнерго" выступило с инициативой повысить тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.