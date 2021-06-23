"Укрэнерго" требует через суд компенсировать убыток 185 млн грн из-за махинаций трейдеров

Государственная компания "Укрэнерго" требует с трейдера на рынке электроэнергии "Энергетической компании "Первая линия поставки" возместить ущерб в размере 185 млн грн из-за махинаций на балансирующем рынке.

Об этом сообщает ExPro со ссылкой на определения Хозяйственного суда Киева.

Первый иск был подан в начале года на 146 млн грн. 3 марта Хозяйственный суд Киева удовлетворил его и обязал трейдер компенсировать ущерб госкомпании.

Второй иск на 38 млн грн подан в июне 2021 года.

Оба иска поданы из-за злоупотребления трейдера на балансирующем рынке.

Ранее сообщалось, что Верховный суд впервые рассмотрел иск о махинациях трейдера "Укрэнергоэкспорт" и нанесение убытков госкомпании "Энергоатом", признав такие нарушения.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на материалы Временной следственной комиссии сообщил, что трейдер "Укрэнергоэкспорт" напрямую связан с начальником отдела экспертизы проектов нормативно-правовых актов НКРЭКУ Татьяной Чуб, чей муж трудоустроен в этой компании.