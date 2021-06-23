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"Укренерго" вимагає через суд компенсувати збиток 185 млн грн через махінації трейдерів

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Києва, Середа 23 червня 2021 14:15
"Укренерго" вимагає через суд компенсувати збиток 185 млн грн через махінації трейдерів Фото: "Укренерго" (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Державна компанія "Укренерго" вимагає з трейдера на ринку електроенергії "Енергетичної компанії "Перша лінія постачання" відшкодувати збиток у розмірі 185 млн грн через махінації на балансуючому ринку.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на ухвали господарського суду Києва.

Перший позов подано на початку року на 146 млн грн. 3 березня Господарський суд Києва задовольнив його і зобов'язав трейдер компенсувати збитки держкомпанії.

Другий позов на 38 млн грн подано у червні 2021 року.

Обидва позови подані через зловживання трейдера на балансуючому ринку.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд вперше розглянув позов про махінації трейдера "Укренергоекспорт" і завдання збитків держкомпанії "Енергоатом", визнавши такі порушення.

Екс-глава СБУ Валентин Наливайченко з посиланням на матеріали Тимчасової слідчої комісії повідомив, що трейдер "Укренергоекспорт" безпосередньо пов'язаний з начальником відділу експертизи проектів нормативно-правових актів НКРЕКП Тетяною Чуб, чий чоловік працевлаштований в цій компанії.

Нагадаємо, НКРЕКП офіційно визнала махінації трейдерів на ринку електроенергії лише 2 червня 2021 року.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи Ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

Пізніше глава НКРЕКП звинуватив керівництво "Енергоатому" в неефективності.

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