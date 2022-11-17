В "Укренерго" спростували фейк щодо повного чи часткового знеструмлення країни

"У сумнівних Telegram-каналах використовується логотип компанії "Укренерго" для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" заявили, що не робили жодних таких заяв. Дана інформація не відповідає дійсності.

"Це один з можливих "вкидів" для того, щоб посіяти паніку серед українського населення, використовуючи при цьому логотип "Укренерго" для вашої довіри", - підкреслили енергетики.

Також вони радять перевіряйти інформацію з Telegram-каналів та інших соцмереж на офіційних комунікаційних сторінках "Укренерго".