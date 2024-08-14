В "Укренерго" спрогнозували, чи будуть завтра відключати світло

Що передувало

Варто зауважити, що востаннє електропостачання для побутових споживачів в Україні обмежували 29 липня. З того часу світло за графіками не відключали.

Ситуація з електропостачанням в Україні почала покращуватися в 20-х числах липня, коли спала аномальна спека.

Головною причиною застосування графіків є російські удари по українських енергооб'єктах, які ворог активізував у березні. Після цього в енергосистемі країни виник дефіцит через недостатню генерацію.

Більш детально про те, коли можуть повернутися графіки, - у матеріалі РБК-Україна.

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