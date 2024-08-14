В "Укрэнерго" спрогнозировали, будут ли завтра отключать свет

Что предшествовало

Стоит заметить, что последний раз электроснабжение для бытовых потребителей в Украине ограничивали 29 июля. С тех пор свет по графикам не отключали.

Ситуация с электроснабжением в Украине начала улучшаться в 20-ых числах июля, когда спала аномальная жара.

Главной причиной применения графиков являются российские удары по украинским энергообъектам, которые враг активизировал в марте. После этого в энергосистеме страны возник дефицит из-за недостаточной генерации.

Более детально о том, когда могут вернуться графики, - в материале РБК-Украина.

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