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В "Укрэнерго" спрогнозировали, будут ли завтра отключать свет

Фото: в Украине завтра не будут отключать свет по графикам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 15 августа, не планируется применять графики отключений света. Ограничений нет уже более двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 15 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются", - отметили в компании. 

Также там добавили, что если ситуация изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно. 

В "Укрэнерго" также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня. 

Что предшествовало

Стоит заметить, что последний раз электроснабжение для бытовых потребителей в Украине ограничивали 29 июля. С тех пор свет по графикам не отключали.

Ситуация с электроснабжением в Украине начала улучшаться в 20-ых числах июля, когда спала аномальная жара.

Главной причиной применения графиков являются российские удары по украинским энергообъектам, которые враг активизировал в марте. После этого в энергосистеме страны возник дефицит из-за недостаточной генерации.

Более детально о том, когда могут вернуться графики, - в материале РБК-Украина.

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