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В "Укренерго" спрогнозували, чи будуть завтра діяти графіки відключень світла

Україна, Четвер 08 серпня 2024 18:28
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В "Укренерго" спрогнозували, чи будуть завтра діяти графіки відключень світла Ілюстративне фото: завтра в Україні світло не планують відключати (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 9 серпня, не планують вимикати споживачам світло в рамках графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 9 серпня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

У разі застосування обмежень електропостачання про це пообіцяли повідомити додатково.

Також українців попросили ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби.

Повернення графіків

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що з 17:00 до 22:00 діють графіки відключень світла для промисловості та бізнесу. Це не стосується населення.

Обмеження вперше застосували з 29 липня. Причиною цього є зростання споживання через спекотну погоду на півдні та сході України.

Варто зауважити, що під час спеки споживання зростає здебільшого через використання кондиціонерів.

Більш детально про покращення ситуації зі світлом, яке спостерігається кілька тижнів, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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