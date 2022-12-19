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В "Укренерго" сподіваються завтра збільшити відновлення електропостачання на 20-30%

Фото: в "Укренерго" сподіваються завтра збільшити відновлення електропостачання на 20-30% (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Станом на вечір 19 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною. У центральному регіоні, в тому числі і в Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані більш суттєві обмеження електропостачання, ніж зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади "Укренерго" докладають всіх зусиль для того, щоб якомога скоріше відновити енергопостачання. Першочергово електроенергію подано на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. Сподіваємося, що до кінця наступної доби нам вдасться підвищити рівень заживлення споживачів в регіоні на 20-30%", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укренерго" зазначили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Значні обмеження споживання електрики запроваджені в Києві, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, у Києві світла може не бути по 10 годин.

Також раніше ми писали, що у низці областей України сьогодні, 19 грудня, ввели екстрені відключення світла.

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