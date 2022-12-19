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В "Укрэнерго" надеются завтра увеличить возобновление электроснабжения на 20-30%

Фото: в "Укрэнерго" надеются завтра увеличить возобновление электроснабжения на 20-30% (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

По состоянию на вечер 19 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В центральном регионе, в том числе и в Киеве, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения электроснабжения, чем обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" прилагают все усилия для того, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. Первоочередно электроэнергия подана на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные. Надеемся, что до конца следующих суток нам удастся повысить уровень заживления потребителей 20-30%", - говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" отметили, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Значительные ограничения потребления электричества введены в Киеве, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Киевской областях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что по словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, в Киеве света может не быть по 10 часов.

Также ранее мы писали, что в ряде областей Украины сегодня, 19 декабря, были введены экстренные отключения света.

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