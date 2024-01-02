В "Укренерго" сказали, коли повністю відновлять електропостачання в Києві та області

"Фахівці обленерго поступово заживлюють абонентів в Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин", - написав він.

Відключення світла

Нагадаємо, за даними прес-служби Міненерго, через масований ракетний обстріл у Києві було пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій, були знеструмлені 259 тисяч споживачів.

У Київській області через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.

За даним прес-служби ДТЕК, станом на 11:40 енергетики заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів Києва після ракетного удару по столиці. Без світла залишається Куренівка, частина Оболонського та Святошинського районів.

Як повідомили в прес-службі КМДА, станом на 12:00 у всіх районах столиці відновлено живлення об’єктів водопостачання.

Утім у Святошинському та Подільському районах, на житлових масивах Виноградар, Софіївська та Микільська Борщагівка наразі спостерігається пониження тиску водопостачання.

"Для повного запуску агрегатів і стабілізації тиску в мережі фахівцям "Київводоканалу" необхідно орієнтовно до однієї години", - йдеться в повідомленні..