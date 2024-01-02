Енергетики відновили електропостачання в частині районів Києва

Енергетики заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів Києва після ракетного удару по столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Без світла залишається Куренівка, частина Оболонського та Святошинського районів", - йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці роблять перепідключення, щоб заживити всіх киян, хто залишився без елеткропостачання через обстріли, повідомили в прес-службі.

Відключення світла

Нагадаємо, за даними прес-служби Міненерго, через масований ракетний обстріл у Києві було пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій, були знеструмлені 259 тисяч споживачів.

У Київській області через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.