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В "Укрэнерго" сказали, когда полностью возобновят электроснабжение в Киеве и области

Фото: свет в Киеве восстановят в течение нескольких (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ремонтные бригады "Укрэнерго" возобновили работу оборудования магистральных сетей в киевском энергоузле, которое было выключено в результате российской утренней атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в Facebook.

"Специалисты облэнерго постепенно запитывают абонентов в Киеве и области. Энергопитание будет восстановлено в течение нескольких часов", - написал он.

Отключение света

Напомним, по данным пресс-службы Минэнерго, из-за массированного ракетного обстрела в Киеве была повреждена воздушная линия, без напряжения ряд подстанций, были обесточены 259 тысяч потребителей.

В Киевской области из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, есть отключение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

По данным пресс-службы ДТЭК, на 11:40 энергетики заживили часть жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов Киева после ракетного удара по столице. Без света остается Куреневка, часть Оболонского и Святошинского районов.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, по состоянию на 12:00 во всех районах столицы возобновлено питание объектов водоснабжения.

Впрочем, в Святошинском и Подольском районах, на жилых массивах Виноградарь, Софиевская и Никольская Борщаговка наблюдается понижение давления водоснабжения.

"Для полного запуска агрегатов и стабилизации давления в сети специалистам "Киевводоканала" необходимо ориентировочно до одного часа", - говорится в сообщении.

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КиевУкрэнерго