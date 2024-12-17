"Укренерго" скасувало відключення світла на завтра, але не для всіх

"Завтра, 18 грудня, для побутових споживачів заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться в повідомленні компанії.

Там уточнили, що для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00 будуть діяти графіки обмеження потужності.

Також в "Укренерго" закликали економно споживати електроенергію з 08:00 до 20:00.

Чому скасували графіки

Як пояснили в ДТЕК, є три причини, чому в Україні скасували графіки відключень світла.

Перша - відновлення пошкоджених енергооб'єктів після 12 масованих атак росіян цього року. Енергетики працюють цілодобово.

Друга - збільшення імпорту електроенергії з ЄС. Цього вдалося досягти завдяки падінню цін на електроенергію в Європі.

Третя - на тлі теплої погоди рівень споживання електроенергії в Україні став меншим, оскільки люди менше використовують обігрівачі.