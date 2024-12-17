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"Укрэнерго" отменило отключения света на завтра, но не для всех

Иллюстративное фото: в Украине бытовым потребителям завтра не будут отключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 18 декабря, не будут отключать свет бытовым потребителям. Но ограничения будут действовать для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram и ДТЭК в Telegram.

"Завтра, 18 декабря, для бытовых потребителей меры ограничения потребления не прогнозируются", - сказано в сообщении компании. 

Там уточнили, что для промышленности и бизнеса с 07:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности. 

Также в "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию с 08:00 до 20:00. 

Почему отменили графики

Как объяснили в ДТЭК, есть три причины, почему в Украине отменили графики отключений света. 

Первая - восстановление поврежденных энергообъектов после 12 массированных атак россиян в этом году. Энергетики работают круглосуточно. 

Вторая - увеличение импорта электроэнергии из ЕС. Этого удалось достичь благодаря падению цен на электроэнергию в Европе. 

Третья - на фоне теплой погоды уровень потребления электроэнергии в Украине стал меньше, поскольку люди меньше используют обогреватели. 

Стоит заметить, что несколько часов назад "Укрэнерго" прогнозировало полочереди отключений света 18 декабря.

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УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света