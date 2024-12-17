"Укрэнерго" отменило отключения света на завтра, но не для всех

"Завтра, 18 декабря, для бытовых потребителей меры ограничения потребления не прогнозируются", - сказано в сообщении компании.

Там уточнили, что для промышленности и бизнеса с 07:00 до 20:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Также в "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию с 08:00 до 20:00.

Почему отменили графики

Как объяснили в ДТЭК, есть три причины, почему в Украине отменили графики отключений света.

Первая - восстановление поврежденных энергообъектов после 12 массированных атак россиян в этом году. Энергетики работают круглосуточно.

Вторая - увеличение импорта электроэнергии из ЕС. Этого удалось достичь благодаря падению цен на электроэнергию в Европе.

Третья - на фоне теплой погоды уровень потребления электроэнергии в Украине стал меньше, поскольку люди меньше используют обогреватели.