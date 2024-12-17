"Укренерго" скасувало відключення світла на завтра, але не для всіх
В Україні завтра, 18 грудня, не відключатимуть світло побутовим споживачам. Але обмеження будуть діяти для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram і ДТЕК в Telegram.
"Завтра, 18 грудня, для побутових споживачів заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться в повідомленні компанії.
Там уточнили, що для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00 будуть діяти графіки обмеження потужності.
Також в "Укренерго" закликали економно споживати електроенергію з 08:00 до 20:00.
Чому скасували графіки
Як пояснили в ДТЕК, є три причини, чому в Україні скасували графіки відключень світла.
Перша - відновлення пошкоджених енергооб'єктів після 12 масованих атак росіян цього року. Енергетики працюють цілодобово.
Друга - збільшення імпорту електроенергії з ЄС. Цього вдалося досягти завдяки падінню цін на електроенергію в Європі.
Третя - на тлі теплої погоди рівень споживання електроенергії в Україні став меншим, оскільки люди менше використовують обігрівачі.
Варто зауважити, що кілька годин тому "Укренерго" прогнозувало півчерги відключень світла 18 грудня.
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