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"Укренерго" скасувало відключення світла на завтра, але не для всіх

Вівторок 17 грудня 2024 20:50
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"Укренерго" скасувало відключення світла на завтра, але не для всіх Ілюстративне фото: в Україні побутовим споживачам завтра не відключатимуть світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 18 грудня, не відключатимуть світло побутовим споживачам. Але обмеження будуть діяти для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram і ДТЕК в Telegram.

"Завтра, 18 грудня, для побутових споживачів заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться в повідомленні компанії.

Там уточнили, що для промисловості та бізнесу з 07:00 до 20:00 будуть діяти графіки обмеження потужності.

Також в "Укренерго" закликали економно споживати електроенергію з 08:00 до 20:00.

Чому скасували графіки

Як пояснили в ДТЕК, є три причини, чому в Україні скасували графіки відключень світла.

Перша - відновлення пошкоджених енергооб'єктів після 12 масованих атак росіян цього року. Енергетики працюють цілодобово.

Друга - збільшення імпорту електроенергії з ЄС. Цього вдалося досягти завдяки падінню цін на електроенергію в Європі.

Третя - на тлі теплої погоди рівень споживання електроенергії в Україні став меншим, оскільки люди менше використовують обігрівачі.

Варто зауважити, що кілька годин тому "Укренерго" прогнозувало півчерги відключень світла 18 грудня.

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Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
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