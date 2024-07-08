"Укренерго" скасувало відключення світла до середини дня, але збільшило на вечір

Зранку 8 липня в Україні не відключатимуть електроенергію для населення. Але ввечері дефіцит збільшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

За даними прес-служби вранці Диспетчерський центр "Укренерго" зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження будуть скасовані для всіх регіонів України.

"На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги графіків відключень одночасно", - йдеться в повідомленні.

В інші години доби по всій Україні діятимуть три черги відключень, повідомили в "Укренерго".

Прогноз щодо обмежень може бути змінений, додали прес-службі.