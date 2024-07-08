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"Укренерго" скасувало відключення світла до середини дня, але збільшило на вечір

Україна, Понеділок 08 липня 2024 10:41
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"Укренерго" скасувало відключення світла до середини дня, але збільшило на вечір
Автор: Олександр Білоус

Зранку 8 липня в Україні не відключатимуть електроенергію для населення. Але ввечері дефіцит збільшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби вранці Диспетчерський центр "Укренерго" зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження будуть скасовані для всіх регіонів України.

"На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги графіків відключень одночасно", - йдеться в повідомленні.

В інші години доби по всій Україні діятимуть три черги відключень, повідомили в "Укренерго".

Прогноз щодо обмежень може бути змінений, додали прес-службі.

&quot;Укренерго&quot; скасувало відключення світла до середини дня, але збільшило на вечір

Нагадаємо, в Україні з 9 по 24 липня змінять графіки відключень світла і в кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень.

День без відключень дозволить визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібна електроенергія для життєдіяльності.

МВФ прогнозує, що середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме близько 10%. Він поступово знизиться протягом 2025 року та буде усунений до початку 2026 року.

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