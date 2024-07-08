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"Укрэнерго" отменило отключения света до середины дня, но увеличило на вечер

Украина, Понедельник 08 июля 2024 10:41
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"Укрэнерго" отменило отключения света до середины дня, но увеличило на вечер
Автор: Александр Белоус

Утром 8 июля в Украине не буду отключать электроэнергию для населения. Но вечером дефицит увеличится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По данным пресс-службы утром, Диспетчерский центр "Укрэнерго" зафиксировал потребление ниже прогнозного уровня. Снижение потребления утром после выходных и накопленный резерв в системе позволили уменьшить объем ограничений. А с 10.30 до 14.00 ограничения будут отменены для всех регионов Украины.

"На вечер, с ростом потребления и температуры воздуха, ожидается увеличение объема ограничений. По прогнозу, с 19.00 до 22.00 облэнерго будут применять четыре очереди графиков отключений одновременно", - говорится в сообщении.

В другие часы суток по всей Украине будут действовать три очереди отключений, сообщили в "Укрэнерго".

Прогноз по ограничениям может быть изменен, добавили пресс-службе.

&quot;Укрэнерго&quot; отменило отключения света до середины дня, но увеличило на вечер

Напомним, в Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений света и в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений.

День без отключений позволит определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергии для жизнедеятельности.

МВФ прогнозирует, что средний дефицит электроэнергии Украины в 2024 году составит около 10%. Он постепенно снизится в течение 2025 года и будет устранен до начала 2026 года.

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Укрэнерго Отключения света
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