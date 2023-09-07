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"Укренерго" шукає можливості залучити кредити у міжнародних організацій для погашення боргів

Фото: "Укренерго" шукає можливості залучити кредити у міжнародних організацій для погашення боргів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Компанія "Укренерго" шукає можливості залучити кредитні кошти у міжнародних фінансових організацій для погашення накопичених боргів, зокрема перед держпідприємством "Гарантований покупець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора держпідприємства Артема Некрасова.

"Спеціалісти "Укренерго" кажуть, що вони також постійно працюють з МФО щодо можливості додаткового залучення коштів, але виникає питання: яка буде пріоритетність їх витрачання?" - сказав Некрасов.

Він також розповів, що в серпні була зустріч у Регулятора з представниками профільних асоціацій з ВДЕ і "Укренерго". Тоді проговорювалось питання можливості проведення розрахунків з боку "Укренерго" перед Гарпоком.

"Не секрет, що 2 основних джерела для розрахунків "Укренерго" - тариф на передачу та залучення зовнішніх запозичень", - зазначив директор держпідприємства.

Нагадаємо, борг "Укренерго" перед Гарантованим покупцем щодо послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії перевищує 25 млрд грн.

Українська вітроенергетична асоціація заявляє, що Кабмін та Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг мають ухвалити рішення, які дозволятимуть компанії "Укренерго" обслуговувати та виплачувати раніше залучені кредити.

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Укренерго