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"Укрэнерго" ищет возможности привлечь кредиты у международных организаций для погашения долгов

Фото: "Укрэнерго" ищет возможности привлечь кредиты у международных организаций для погашения долгов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Укрэнерго" ищет возможности привлечь кредитные средства у международных финансовых организаций для погашения накопленных долгов, в частности, перед госпредприятием "Гарантированный покупатель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора госпредприятия Артема Некрасова.

"Специалисты "Укрэнерго" говорят, что они также постоянно работают с МФО по возможности дополнительного привлечения средств, но возникает вопрос: какова будет приоритетность их расходования?" – сказал Некрасов.

Он также рассказал, что в августе была встреча у Регулятора с представителями профильных ассоциаций по ВИЭ и "Укрэнерго". Тогда проговаривался вопрос о возможности проведения расчетов со стороны "Укрэнерго" перед Гарпоком.

"Не секрет, что 2 основных источника для расчетов "Укрэнерго" - тариф на передачу и привлечение внешних заимствований", - отметил директор госпредприятия.

Напомним, долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем по услуге по увеличению доли возобновляемых источников энергии превышает 25 млрд грн.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляет, что Кабмин и Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам должны принять решения, позволяющие компании "Укрэнерго" обслуживать и выплачивать ранее привлеченные кредиты.

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Укрэнерго