В "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом після удару РФ: де найскладніше

У компанії нагадали, що зараз у багатьох регіонах України вимушено застосовують аварійні відключення світла. В окремих областях діють досить жорсткі обмеження. Це пояснюється тим, що росіяни пошкодили як об'єкти генерації, так і мережі передачі та розподілу електроенергії.

"Найскладнішою залишається ситуація в Києві та Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській та Донецькій областях, а також в Одеській та Полтавській областях. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками в цих регіонах найдовша", - уточнили в "Укренерго".

Також у компанії звернули увагу, що енергетики роблять усе можливе, щоб заживити всіх абонентів або щонайменше істотно скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але для цього споживачів просять: