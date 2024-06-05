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В "Укрэнерго" рассказали, когда ожидается самая тяжелая ситуация со светом

Среда 05 июня 2024 23:40
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В "Укрэнерго" рассказали, когда ожидается самая тяжелая ситуация со светом Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" дали прогноз по тяжелой ситуации в энергосистеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В жаркую погоду в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии, и соответственно увеличится дефицит. В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как пояснили в компании, покрыть потребление электричества не будет просто, поскольку до сих пор продолжаются восстановительные работы на тепло- и гидроэлектростанциях, поврежденных из-за российских обстрелов.

Кроме того, отмечают в "Укрэнерго", летом гидроэлектростанции снижают выработку.

Также в компании добавили, что энергоблоки атомных станций будут на ремонте и на подготовке к максимальным нагрузкам в зимний период.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, в результате российских массированных воздушных ударов по энергообъектам в Украине была уничтожена значительная часть генерации. В стране стали вводить графики отключения света.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что ситуация в энергосистеме на этой неделе будет сложнее, чем в конце мая. Он пояснил, что на это влияют такие факторы, как:

  • вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций,
  • последствия российских обстрелов энергообъектов 31 мая и 1 июня,
  • прогнозируемый рост потребления из-за жары.

Добавим, в энергосистеме Украины 5 июня был зафиксирован значительный дефицит, вследствие чего было предупреждение, что отключения света могут быть дольше 4 часов.

Также в "Укрэнерго" перед тем рассказали, что 6 июня отключения света в Украине по графикам будут происходить на протяжении всех суток.

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Укрэнерго Отключения света Энергетики
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