В "Укрэнерго" рассказали, когда ожидается самая тяжелая ситуация со светом

В жаркую погоду в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии, и соответственно увеличится дефицит. В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Как пояснили в компании, покрыть потребление электричества не будет просто, поскольку до сих пор продолжаются восстановительные работы на тепло- и гидроэлектростанциях, поврежденных из-за российских обстрелов.

Кроме того, отмечают в "Укрэнерго", летом гидроэлектростанции снижают выработку.

Также в компании добавили, что энергоблоки атомных станций будут на ремонте и на подготовке к максимальным нагрузкам в зимний период.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, в результате российских массированных воздушных ударов по энергообъектам в Украине была уничтожена значительная часть генерации. В стране стали вводить графики отключения света.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что ситуация в энергосистеме на этой неделе будет сложнее, чем в конце мая. Он пояснил, что на это влияют такие факторы, как:

вывод в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций,

последствия российских обстрелов энергообъектов 31 мая и 1 июня,

прогнозируемый рост потребления из-за жары.

Добавим, в энергосистеме Украины 5 июня был зафиксирован значительный дефицит, вследствие чего было предупреждение, что отключения света могут быть дольше 4 часов.

Также в "Укрэнерго" перед тем рассказали, что 6 июня отключения света в Украине по графикам будут происходить на протяжении всех суток.