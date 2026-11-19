Графіки 20 листопада

Завтра, 20 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:

для промисловості - графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).

Причиною є наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж.



Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу.

Раніше РБК-Україна писало, що енергетики ДТЕК розповіли, чому дуже часто електроенергія зникає одразу після включення за графіками, і що необхідно робити, щоб запобігти цьому.