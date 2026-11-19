Росія щоденно атакує енергетикку України, що призводить до стрибків напруги у мережі. Є алгоритм дій для побутових користувачів при подібній ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

В період активних атак РФ на енергетику стрибок напруги є одним з найпоширеніших питань, кажуть у ДТЕК. Особливо багато скарг на це приходить від мешканців Дніпропетровщини. Основних причин стрибків напруги дві:

Раніше РБК-Україна писало, що ДТЕК спільно з Національною платформою ОСББ запроваджує у Києві спеціальний чат-бот для оперативного реагування на аварії з електропостачанням.

Крім того, енергетики ДТЕК пояснили, чому дуже часто світло зникає одразу після включення за графіками, і що потрібно робити, щоб запобігти цьому.