Енергетики пояснили дві основні причини стрибків напруги і дали поради
Росія щоденно атакує енергетикку України, що призводить до стрибків напруги у мережі. Є алгоритм дій для побутових користувачів при подібній ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Стрибки напруги в оселях
В період активних атак РФ на енергетику стрибок напруги є одним з найпоширеніших питань, кажуть у ДТЕК. Особливо багато скарг на це приходить від мешканців Дніпропетровщини.
Основних причин стрибків напруги дві:
- Після повернення світла люди часто одночасно вмикають бойлери, обігрівачі, електроплити та інші потужні прилади, тож різко зростає навантаження і загальна напруга в мережі може впасти. Зазвичай вона вирівнюється за 1-1,5 години.
- Російські обстріли пошкоджують енергомережі. Під час ремонту частину будинків енергетики підключають до резервних ліній. У цей час напруга може падати або зростати.
Алгоритм дій
У ДТЕК надали алгоритм дій споживачам при стрибках напруги:
- Коли повернулося світло - вмикайте потужні прилади по черзі. Це просте правило може рятувати електромережі, виснажені російськими обстрілами.
- Напруга різко стрибає? Одразу повідомте ОСББ, ЖБК або управителя будинку. Якщо після повернення світла напруга лишається низькою понад 1,5 години, теж зверніться до них.
- Управитель організує перевірку проводки в будинку. Якщо вона справна, він подасть заявку до ДТЕК, фахівці перевірять лінії, якими електрика надходить до будинку.
Раніше РБК-Україна писало, що ДТЕК спільно з Національною платформою ОСББ запроваджує у Києві спеціальний чат-бот для оперативного реагування на аварії з електропостачанням.
Крім того, енергетики ДТЕК пояснили, чому дуже часто світло зникає одразу після включення за графіками, і що потрібно робити, щоб запобігти цьому.