20 ноября в части областей Украины будут действовать графики отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 20 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:
Предпосылкой являются последствия российских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей.
Актуальные графики отключений можно проверить на официальных страницах оператора системы распределения.
Ранее РБК-Украина писало, что энергетики ДТЭК рассказали, почему очень часто электроэнергия исчезает сразу после включения по графикам, и что необходимо делать, чтобы предотвратить это.
Кроме того, энергетики объяснили алгоритм действий для бытовых пользователей при скачках напряжения в сети.
Когда вернулся свет, нужно включать мощные приборы поочередно. Это обычное правило может спасать электросети, истощенные российскими обстрелами.