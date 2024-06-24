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В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла

Фото: в "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у вівторок, 25 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"25 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Укренерго" зазначили, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.

Причина таких обмежень - зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки російських атак.

 Водночас у компанії додали, що живлення об’єктів критичної інфраструктури завтра не обмежуватиметься.

Відключення світла в Україні

Останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла через дефіцит в енергосистемі. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.

Ситуація з електропостачанням ускладнюється й через спеку. Українці багато користуються кондиціонерами, тому споживання зростає.

Зокрема, сьогодні, 24 червня, графіки відключення світла по Україні діють з 00:00 до 24:00. При цьому з 19:00 обсяг обмежень буде більшим.

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла