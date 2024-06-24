В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключения света

В Украине во вторник, 25 июня, отключения света по графикам будут происходить в течение всего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"25 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
При этом в "Укрэнерго" отметили, что объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00.
Причина таких ограничений - снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий российских атак.
В то же время в компании добавили, что питание объектов критической инфраструктуры завтра не будет ограничиваться.
Последние месяцы в Украине практически ежедневно действуют графики отключений света из-за дефицита в энергосистеме. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.
Ситуация с электроснабжением усложняется и из-за жары. Украинцы многое пользуются кондиционерами, поэтому потребление растет.
В частности, сегодня, 24 июня, графики отключения света по Украине действуют с 00:00 до 24:00. При этом с 19:00 объем ограничений будет больше.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.