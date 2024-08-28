В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 29 серпня

"Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби", - сказано у повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що з графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Під час відновлення електропостачання за графіком українців закликають економно використовувати енергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Оновлено о 19:35.

В "Укренерго" уточнили, що в період з 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно.

А в інші години доби будуть застосовуватись дві черги відключень