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В "Укренерго" розповіли, як діятимуть графіки відключення світла 28 серпня

Вівторок 27 серпня 2024 19:47
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В "Укренерго" розповіли, як діятимуть графіки відключення світла 28 серпня Ілюстративне фото: в "Укренерго" розповіли про графіки відключення світла 28 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 28 серпня, електроенергію одночасно будуть вимикати у двох черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання", - сказано у повідомленні.

Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень

Водночас у години, коли світло з’являється за графіком, українців просять споживати електроенергію ощадливо та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Що передувало

Нагадаємо, останні декілька днів російська війська знову атакували енергооб'єкти України. Зокрема, вчора був наймасовіший удар за 2,5 роки - росіяни запустили 127 ракет та 109 ударних дронів.

Через це в Україні було екстрено запроваджено аварійне відключення світла. Також через відсутність електроенергії у низці міст спостерігались проблеми з водопостачанням.

Радник прем'єр-міністра України та член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко зазначив, що обстріл, який відбувся 26 серпня, змусить внести корективи в плани підготовки до зими.

Більш детально про те, як атака вплинула на відключення світла, - у матеріалі РБК-Україна.

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Укренерго Блекаут Графік відключення світла
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