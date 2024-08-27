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В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключения света 28 августа

Вторник 27 августа 2024 19:47
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В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключения света 28 августа Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключения света 28 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 28 августа, электроэнергию одновременно будут выключать в две очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Завтра, 28 августа, облэнерго будут применять меры по ограничению потребления", - сказано в сообщении.

В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений

В то же время в часы, когда свет появляется по графику, украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Что предшествовало

Напомним, последние несколько дней российские войска снова атаковали энергообъекты Украины. В частности, вчера был самый массовый удар за 2,5 года – россияне запустили 127 ракет и 109 ударных дронов.

Поэтому в Украине было экстренно введено аварийное отключение света. Также из-за отсутствия электроэнергии в ряде городов наблюдались проблемы с водоснабжением.

Советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что произошедший 26 августа обстрел заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.

Более подробно о том, как атака повлияла на отключение света, – в материале РБК-Украина.

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Укрэнерго Блэкаут График отключения света
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