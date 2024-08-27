В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключения света 28 августа
В Украине в среду, 28 августа, электроэнергию одновременно будут выключать в две очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Завтра, 28 августа, облэнерго будут применять меры по ограничению потребления", - сказано в сообщении.
В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений
В то же время в часы, когда свет появляется по графику, украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Что предшествовало
Напомним, последние несколько дней российские войска снова атаковали энергообъекты Украины. В частности, вчера был самый массовый удар за 2,5 года – россияне запустили 127 ракет и 109 ударных дронов.
Поэтому в Украине было экстренно введено аварийное отключение света. Также из-за отсутствия электроэнергии в ряде городов наблюдались проблемы с водоснабжением.
Советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что произошедший 26 августа обстрел заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.
Более подробно о том, как атака повлияла на отключение света, – в материале РБК-Украина.
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