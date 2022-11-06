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В "Укренерго" розповіли, де вимикатимуть світло сьогодні

Фото: в "Укренерго" розповіли, де вимикатимуть світло сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 6 листопада, у Києві та 7 регіонах України для подолання дефіциту в енергосистемі будуть застосовуватись погодинні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях", - йдеться в повідомленні.

В компанії підкреслюють, що наразі у вказаних регіонах введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ).

"Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - нагадують в "Укренерго".

Як повідомлялося, у Києві планують тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі. Вивезти з міста збираються 3 мільйонів осіб.

Нагадаємо, у Києві поки не планується вводити 12-годинні відключення електроенергії, про які повідомлялося раніше. Нині у місті діє система стабілізаційних обмежень.

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